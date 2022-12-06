Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan, 11 ayda 19 bin 636 göçmeni ölüme itti /06 Aralık 2022 15:17

Yunanistan, 11 ayda 19 bin 636 göçmeni ölüme itti

Yunanistan, son 11 ay içinde sınırına ulaşan göçmenleri geri itme uygulamalarını artırdı. Resmi kayıtlara göre bu süre içerisinde yaklaşık 20 bin göçmen geri itildi. Geri itme olaylarında Türkiye sınırları içerisinde 10 göçmen hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Yunanistan’ın son 11 ay içerisinde sınırından 19 bin 636 göçmeni geri ittiği ve bunlardan en az 10’unun geri itme sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

HAVASI İNDİRİLEN BOTLARLA GERİ İTİLDİLER
Ege ve Akdeniz’den bu yılın 11 aylık döneminde çeşitli deniz araçlarıyla çıktıkları yolculukta, Yunan askerlerince darp edilip, havası indirilen lastik botlarla geri itilen 19 bin 636 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında 10 göçmen hayatını kaybetti.

İzmir’in Çeşme ve Menderes ile Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası’na, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’in Dikili ilçesinden Midilli’ye, Muğla’nın Marmaris ilçesinden Rodos’a, Antalya’nın Kaş ilçesinden Meis’e, Muğla’nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne’nin İpsala ilçesinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken yakalanan göçmenler, Yunan askerlerin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

GÖÇMENLERİN DEĞERLİ EŞYALARINA DA EL KONULDU
Sözcü gazetesinin haberine göre Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri, Türk kara sularına geri itiyor. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2022 yılının ilk 11 aylık döneminde gerçekleşen 1341 olayda, 41 bin 834 kaçak göçmeni umut yolculuğunda yakaladı. Aynı dönemde 38 göçmen öldü, ayrıca 278 organizatör de ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın verilerine göre; ekim ayının sonuna kadar birçok kaçak göçmen Yunan askerlerince yakalandı. Ege ve Akdeniz’den çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan toplam 19 bin 636 göçmen, değerli eşyaları alınıp lastik bot, can salı ya da motorlarını sökülen teknelerle Türk kara sularına geri itildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, çok sayıda göçmeni ise sağ kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında bu yılın 11 aylık döneminde Türk karasularında 10 göçmen yaşamını yitirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan, 11 ayda 19 bin 636 göçmeni ölüme itti Sonraki Haber >>

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:58:45