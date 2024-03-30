Samanyolu Haber /Ekonomi / Yunanistan, asgari ücrete zam yaptı /30 Mart 2024 07:21

Yunanistan, asgari ücrete zam yaptı

Yunanistan'da muhafazakar hükümet, aylık asgari ücreti yüzde 6,4 artırarak brüt 830 euroya yükseltti. Bu karar, çalışanları ekonomik olarak rahatlatmayı hedeflerken, son beş yılda dördüncü kez gerçekleşen bir artış oldu.

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Yunanistan'da muhafazakar hükümet, aylık asgari ücreti yüzde 6,4 artırarak brüt 830 euroya yükseltti.

Çalışma Bakanı Domna Michailidou tarafından hazırlanıp kabinede kabul edilen ve 1 Nisan itibariyle geçerli olacak yükseltmede maaşlar brüt 830, net olarak 705 euroya çıkacak.

Son beş yılda dördüncü kez gerçekleşen artışla ilgili yapılan hükümet açıklamasında, 'ülkede hayat pahalılığından bunalan hane halklarının üzerindeki yükün hafifletilmesinin amaçlandığı' belirtildi.

Söz konusu artırımdan 600 bin civarında işçi faydalanacak.

Aylık asgari ücret Nisan 2023'te yüzde 9,4 artışla brüt 780 euroya (net 666,85 euro) çıkarılmıştı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, yaptığı açıklamada "Bugünkü karar ekonominin gücünü ve işletmelerin rekabet gücünü etkilemeden çalışanları rahatlatacak" ifadesini kullandı.

Yunanistan ekonomisi geçen yıl yüzde 2 oranında büyüme kaydetti.

Bu rakam, hükümetin beklentisinin biraz altında kalsa da yüzde 0,4 olan Euro Bölgesi ortalamasının oldukça üzerinde.

Hükümet bu yıl turizm, artan yatırımlar ve iç talep sayesinde yüzde 2,9'luk bir büyüme bekliyor.

Haziran 2023'te yeniden seçilen hükümet, görev süresinin sona ereceği 2027 yılına kadar aylık asgari ücreti 950 euroya yükseltmeyi, aynı dönemde ortalama ücreti de bin 500 euroya çıkarmayı vaat ediyor.
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