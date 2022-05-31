Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan cephesinden Türkiye ile ilgili 'saldırganlık' açıklaması /31 Mayıs 2022 19:55

Yunanistan cephesinden Türkiye ile ilgili 'saldırganlık' açıklaması

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz nedeniyle bir dönem gerilen ilişkiler bu defa da Kıbrıs ve Ege adaları konularında yeniden sertleşti. Bu konulara değinen Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun ise Türkiye'yi saldırgan bir politika izlemekle suçladığı belirtildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Estonya'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Alar Karis ile başkent Tallinn'de bir araya geldi. Katerina Sakelaropulu, ikili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katerina Sakelaropulu, Türkiye ile ilişkilerde zorlukların yaşandığını, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı "agresif bir politika" izlediğini öne sürdü.

Sakelaropulu, "Türkiye'den hemen her gün giderek artan bir saldırganlık ile karşı karşıyayız. Maalesef bu, tehlikeli bir revizyonizm bağlamında ikili iletişimi zorlaştırıyor ve bölgenin de istikrarsızlaşması için riskler taşıyor" dedi.

'TÜRKİYE SALDIRGAN DAVRANIYOR'

Katerina Sakelaropulu, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in İstanbul görüşmesinde ilişkilerde olumlu zemin oluşturma konusunda anlaştıklarını, ancak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı agresif tutumunu sergilemeyi sürdürdüğünü iddia etti.
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