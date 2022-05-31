Yunanistan cephesinden Türkiye ile ilgili 'saldırganlık' açıklaması

'TÜRKİYE SALDIRGAN DAVRANIYOR'





Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Estonya'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Alar Karis ile başkent Tallinn'de bir araya geldi. Katerina Sakelaropulu, ikili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Katerina Sakelaropulu, Türkiye ile ilişkilerde zorlukların yaşandığını, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı "agresif bir politika" izlediğini öne sürdü.Sakelaropulu, "Türkiye'den hemen her gün giderek artan bir saldırganlık ile karşı karşıyayız. Maalesef bu, tehlikeli bir revizyonizm bağlamında ikili iletişimi zorlaştırıyor ve bölgenin de istikrarsızlaşması için riskler taşıyor" dedi.Katerina Sakelaropulu, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in İstanbul görüşmesinde ilişkilerde olumlu zemin oluşturma konusunda anlaştıklarını, ancak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı agresif tutumunu sergilemeyi sürdürdüğünü iddia etti.