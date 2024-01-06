Yunanistan’da bulunan ceset, Türk iş insanına ait olabilir

Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın teknesi, Eşek Adası yakınlarında 14 Aralık sabahı balıkçılarca bulunmuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'ya ait telefon, cüzdan gibi şahsi eşyaların bulunduğu tekneyi kıyıya çekmişti. Didim ilçesinden 13 Aralık'ta denize açıldığı ve son olarak yakınlarıyla aynı gün akşam saat 19.00 sıralarında telefonla görüştüğü belirtilen Cinkaya için arama çalışmaları başlatılmıştı.





Yunanistan makamları tarafından 17 Aralık'ta Samos Adası kıyısında bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi INTERPOL'e aktarıldı.Bunun üzerine Yasin Cinkaya'nın fotoğrafının Samos'taki yetkililerle paylaşıldığı, ilk belirlemelere göre cesedinin Cinkaya'ya ait olabileceği değerlendirildi.İzmir Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği alınan Yasin Cinkaya'nın kardeşi Yavuz Cinkaya'nın pazartesi günü cesedin teşhisi için Kuşadası'ndan Samos'a gideceği öğrenildi.Didim Cumhuriyet Savcılığı, iş insanının teknesinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıklamıştı.Cinkaya Ailesi’nin avukatı Harun Eren tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:“Faber Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 13 Aralık günü teknesi ile tek başına denize açılmış olup kendisinden en son aynı gün 19.00 saatlerinde eşi tarafından telefon ile haber alınmıştır. Aynı gün ilerleyen saatlerde ise ne yazık ki kendisinden haber alınamamıştır."Teknenin sürüklenirken balıkçılar tarafından Eşek Adası açıklarında fark edildiği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kıyıya çekilerek olay yeri inceleme ekipleri tarafından araştırıldığı kaydedilen açıklamada, “Ancak ne yazık ki müvekkilimiz Yasin Cinkaya'ya teknesinde ulaşılamamıştır. Yapılan incelemeler neticesinde teknede herhangi bir adli olaya ilişkin bir emare bulunmamıştır. Yasin Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmiştir. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan detaylı incelemeler neticesinde şimdiye kadar şüpheli bir duruma rastlanmamış olup oltaların nizami olarak toplanmış ve iğnelerinin sökülmüş olması ile elektronik çapanın kaldırılmış olması nedenleri ile Yasin Cinkaya'nın teknesi ile dönüşe geçtiği sırada dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği değerlendirilmiştir” denilmişti.