Samanyolu Haber /Dünya / Havada kriz yaşanmıştı… ABD uçakları yere indiriyor /07 Ocak 2024 00:06

Havada kriz yaşanmıştı… ABD uçakları yere indiriyor

ABD'de havadayken penceresi kopan yolcu uçağı acil iniş yapmasının ardından “Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların yere indirilmesine karar verildi.

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ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) yapılan açıklamada, ABD'li hava yolu şirketlerince veya ABD sınırlarında işletilen bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların geçici olarak yere indirilmesi talimatı verileceği bildirildi.

Kısa sürede yayımlanacak "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin, denetimleri yapılmayan uçakların gelecek uçuşlardan önce incelenmesini gerektireceği belirtilen açıklamada, gerekli denetimlerin uçak başına yaklaşık 4 ila 8 saat süreceği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu kararın dünya genelinde yaklaşık 171 uçağı etkileyeceği kaydedildi.

UÇAĞIN GÖVDESİNDEN PARÇA KOPTU

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.
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