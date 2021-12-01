Larissa Üssü, İncirlik’in yerini alacak!

ABD, Yunanistan'daki askeri yatırımlarını artırırken, yeni bir iddia ortaya atıldı.





Amerika’nın yatırım yaptığı bu üssün İncirlik üssünün yerini alacağı öne sürüldü.





Kathimerini gazetesinin haberinde, ABD'nin ekimde Yunanistan ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın (MDCA) ardından, Larissa Hava Üssü'ne iki hangar ve bir destek binası inşası için 33,5 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.





Haberde, üssün ABD'nin Avrupa'daki havacılık birimleri (USAFE) tarafından sabit bir bağlantı noktası olarak kullanılacağı, ABD'den Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin yeni tekliflerin de beklendiği kaydedildi.





Atina'nın ABD'den F-35 savaş uçağı alımının, ancak sürecin başlatılmasını müteakiben 5 yıl içinde olabileceği vurgulanan haberde, Yunan Hava Kuvvetlerinin bu süreci gerekli altyapı çalışmalarını ve personel eğitimini tamamlamak için kullanabileceği ifade edildi.







