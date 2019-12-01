Yunanistan Meriç'e kamera ve çit uygulaması planlıyor

Türkiye’den gelen göçmenleri durdurmak ve ülke sınırlarının daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı ülkenin Türkiye sınırında bulunan Meriç bölgesinde “kameralı elektronik çit” uygulamasını hayata geçireceğini duyurdu.
Ahvalnews'ten Evren Dede'nin haberine göre Alpha televizyon kanalı Türk-Yunan sınırına son teknoloji güvenlik kameraları yerleştirileceğini duyurdu.
Bunun yanı sıra Yunan Polisi’ne Meriç bölgesinde araç ve sınır muhafızı takviyesi yapılacak. Yunan hükümeti, istihdam edeceği 400 yeni sınır muhafızını Türk-Yunan sınırına göndermeyi planlıyor.
Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis de dün Meriç bölgesini ziyaret ederek yerel yetkililerle temaslarda bulundu.