Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan yeni Irak kararı: Genişletilecek... /12 Şubat 2020 23:32

NATO'dan yeni Irak kararı: Genişletilecek...

NATO'dan Irak ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Irak'taki "eğitim" misyonunu genişletme kararı alındığını açıkladı.

SHABER3.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Irak'taki "eğitim" misyonunu genişletme kararı aldığını açıkladı.

NATO Savunma Bakanları'nın toplantısında Irak'taki "eğitim misyonu"nu genişletme kararı alındığını açıklayan Stoltenberg, ilk etapta ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yürütülen Irak ordusuna "eğitim" faaliyetlerinin bir bölümünü NATO'nun üstleneceğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri bu kararın Irak'taki batılı askerlerin sayısında bir artış anlamına gelmek zorunda olmadığını söyledi. 

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay yaptığı açıklamada "NATO Ortadoğu'yu da kapsayacak şekilde genişlemeli" demişti. Trump Ortadoğu'nun İngilizcesi "Middle East"in baş harflerini ittifakın adına ekleyerek "NATO için yeni bir ad buldum: NATO-ME" açıklaması yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO'dan yeni Irak kararı: Genişletilecek... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:09