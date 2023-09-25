Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da ana muhalefetin başına Kasselakis geçti /25 Eylül 2023 07:57

Yunanistan'da ana muhalefetin başına Kasselakis geçti

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni genel başkanı Stefanos Kasselakis oldu.

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Aleksis Çipras, son seçimden yenilgiyle çıkmasının ardından istifasını vermişti. Çipras'ın ardından partideki adaylar genel başkanlık için ter döktü. 

Partinin genel başkanlığına eski Çalışma Bakanı Efi Ahçioğlu, eski Maliye Bakanı Öklid Çakalatos, Setafanos Kasselakis, Stefanos Cumakas ve Nikos Pappas aday olmuştu. İlk seçimini 17 Eylül’de yapan SYRIZA’da başkan seçilemedi. Adayların, parti lideri olmak için yeterli çoğunluğa ulaşamadığı seçimde ikinci tura kalan isimler Efi Ahçioğlu ve Stefanos Kasselakis oldu.

Ahçioğlu ve Kasselakis'in adaylığında SYRIZA seçimlerin ikinci turunu düzenledi. İlk sonuçlara göre SYRIZA'nın yeni başkanı Stefanos Kasselakis oldu. 133 bin 200 üyenin oy kullandığı seçimde Kasselakis oyların yüzde 56'ini aldı. Efi Ahçioğlu'nun ise oyların yüzde 43'ünü aldığı belirtiliyor.

538 bölgedeki oy verme merkezleri sabah 08.00'de açıldı, akşam 21.00'de kapandı. İlk tura göre prosedür farklıydı; bu sefer sadece partiye üye olanların oy kullanma hakkı vardı. Geçtiğimiz Pazar günü yaklaşık 149 bin üye oy kullanmıştı. 106 bini eski, 43 bini yeni üyeydi.

STEFANOS KASSELAKİS KİMDİR?

Stefanos Kasselakis 1988'te Marusi'de doğdu. Ailevi kökleri Girit'ten gelmektedir. 14 yaşında, Yunan Matematik Derneği'nin Arşimet matematik yarışmasında gümüş madalya kazandı. Lisans eğitimini Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında tamamladı. ABD'de bulunduğu öğrencilik döneminde 2008 yılındaki Demokrat Parti başkanlık ön seçimlerinde Joe Biden için gönüllü oldu.

2009 yılında Goldman Sachs'ın "risk yönetimi departmanı"nın arka ofisinde çalıştı. Ayrıca Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi isimli düşünce kuruluşunda çalıştı ve daha sonra Swift Bulk adlı nakliye şirketini kurdu.
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