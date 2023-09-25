Samanyolu Haber /Gündem / Gezi tutuklusu Kahraman'ın kızına yazdığı mektup haftalar sonra ulaştı /25 Eylül 2023 08:06

Gezi tutuklusu Kahraman'ın kızına yazdığı mektup haftalar sonra ulaştı

Gezi Direnişi davasında 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan isimlerden Tayfun Kahraman, okula başlayan kızı Vera’ya mektup yazdı. Mektup haftalar sonra iletildi.

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Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak “Tayfun’un Vera için haftalar önce postaladığı mektup Silivri’den cuma günü ulaştı. Kızımız ikinci defa babası olmadan okula başladı ancak Tayfun bir yolunu bulup bir şekilde onun yanında olmayı başarıyor” dedi.

Tayfun Kahraman yazdığı mektuba aslan, kaplan ve zürafa resimleri çizerek “Canım kızım Veram. Okulda seni aslan, zürafa ve kuş bekliyor. Onlarla bol bol oyun oynayın. Umarım yakında okula seninle el ele gideceğiz. Canım kızım seni çok özledim, çok seviyorum” ifadelerini kullandı.



‘EL ELE GİDECEĞİZ’

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Meriç Demir Kahraman, kızı Vera’nın mektubu aldığı zamanki duygularını şu sözlerle anlattı: “Mektup geç geldi. Cuma günü konuştular. ‘Baba ne güzel çizmişsin, onlar da gelecekler mi? Sen de onlar gelince mi geleceksin’ dedi. ‘Okula başladım artık beraber gidelim’ diyor. Okulun ilk gününde boşanmış ailelerin çocukları dahi annesi ve babasıyla geliyor okula.”

Yargıtay’ın tebliğnamesini de anımsatan Meriç Kahraman, “Tebliğnamede ‘delil yok ama niyet var’ deniyor. Yargıtay niyet okuyup fal bakmayacaktır. Önlerine hukuku alıp bir an önce karar vermelerini bekliyoruz” dedi.
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