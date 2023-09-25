Samanyolu Haber /Gündem / Tüm şehri bir anda gaz kokusu sardı: 112'ye ihbar yağdı /25 Eylül 2023 08:11

Tüm şehri bir anda gaz kokusu sardı: 112'ye ihbar yağdı

Kırıkkale’de gece yarısı şehri etkisi altına alan gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. Belediyeden yapılan açıklamada da gaz kokusunun TÜPRAŞ rafinerisinden kaynaklandığı belirtildi.

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Kırıkkale’de gece saatlerinde şehir genelinde hissedilen gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşları rahatsız eden gaz kokusu rüzgarın da etkisiyle birçok mahalleye yayıldı. Bazı vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Şehri etkisi altına alan kokuyla ilgili vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptığı ilginç yorumlarda, "Havaya uçacağız, nefes alamıyoruz, inşallah zehirlenmeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kokunun kaynağına yönelik çalışma başlatıldı. Kırıkkale Belediyesi de, kokunun kaynağı ile ilgili açıklama yaptı. Gaz kokusunun TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisindeki dolum tesislerinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, rüzgarın da etkisiyle kokunun şehrin bazı bölgelerinde hissedildiği aktarıldı.

Gaz kokusunun arabasından geldiğini sanan Ersin Gökçe, "Arabayla gidiyordum sonra klimayı açtım ağır bir gaz kokusu gelmeye başladı. ’Arabada sıkıntı mı var?’ diye arabayı kenara çektim. Arabanın sağına, soluna, altına bakıyorum motor kaputunu açtım herhangi bir şey yok. Sonra dışarıdan ağır bir koku bastırmaya başladı. Şehirde gaz kokusu var ama çok rahatsız edici. Yetkililerin önlem alması gerekiyor" diye konuştu.

Ticari taksi şoförü Ramazan Kota ise, "Şehirde yoğun bir gaz kokusu var. Bende de astım var. Nefes darlığı bile yaşıyorum. Bu devamlı oluyor, geçende de yine oldu. bayağı bir stres yaşadık" dedi.
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