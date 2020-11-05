Yunanistan'da ikinci karantina kararı

Yunanistan bir kez daha karantina kararı aldı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele etmek için 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren tüm ülkede 3 haftalık karantinanın uygulanacağını söyledi.





Miçotakis, "Zor bir karardı. Ancak 2'nci dalganın üstesinden gelebilmek için 3 hafta boyunca tedbir almak gerekiyor." diye konuştu.





Covid-19 salgınıyla ilgili anlık verilerin derlendiği Worldometers verilerine göre, Yunanistan'da şu ana kadar 46 bin 892 vak'a tespit edilirken, 673 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.



