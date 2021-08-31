Yunanistan'da orman yangınlarının faturası iki bakana kesildi









Yangınlae sebebiyle çok sayıda konut ve işyeri küle çevrilirken iki kişi ölmüş, binlerce kişi tahliye edilmişti. Yaşanan nedeniyle Miçotakis Kamu Düzeni ve Turizm bakanlarının görevine son verdi.





Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis'i görevden alıp yerine eski bir içişleri bakanı olan siyasi analist Panayiotis Theodorikakos'u getiren Miçotakis, Turizm Bakanı Harry Theoharis'i de gönderip yerine Yunanistan'ın koronavirüs pandemisiyle mücadeledeki başarısının mimarı olarak görülen Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas'ı atadı. Yunan ekonomisinin temel direğini turizm oluştururken, başbakanın bu hamlesinin Turizm Bakanlığı'nın profilini yükselttiği yorumları yapıldı. Sağlık Bakanlığı da göçmen karşıtlığıyla tanınan Thanasis Plevris'e emanet edildi.