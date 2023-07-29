Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'daki tüm orman yangınları kontrol altında /29 Temmuz 2023 11:04

Yunanistan'daki tüm orman yangınları kontrol altında

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde on gündür etkili olan yangınların hepsinin kontrol altına alındığı bildirildi. Yangınlar sırasında tatil yaptığı belirtilen Vatandaşı Koruma Bakanının istifası açıklandı.

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Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias, ülkedeki tüm yangınların söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını açıkladı. Son on günde ülkenin çeşitli bölgelerinde 667 yangının kayda geçtiğini belirten Kikilias, yangınlarda üç vatandaş ile, düşen yangın söndürme uçağında bulunan iki pilotun yaşamını yitirdiğini, 74 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti. Yangınlarda tahminlere göre toplam 50 bin hektarlık orman ve bitki örtüsü yandı.

Yangınların çoğuna ihmalin ve kundakçıların neden olduğunu belirten Bakan, kuruluk ve rüzgarlar nedeniyle yangın tehlikesinin hala çok yüksek olduğu uyarısında bulundu. AFP haber ajansına konuşan İtfaiye Sözcüsü de şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden yayılmaya başlayabileceğini belirterek, "Şu an yayılan bir yangın kalmadı. Durum iyileşiyor ancak süren yangınları kontrol altında tutup söndürebilmek için mücadelemiz sürüyor" açıklamasını yaptı.

Sıcaklıklar mevsim normallerine döndü

Yangınlardan en çok etkilenen adalardan Rodos'un güneydoğusunda, Cuma sabahı itibarıyla neredeyse tüm yangınların söndürüldüğü, halen devam eden küçük çaplı yangınların da kontrol altına alındığı belirtildi.

Diğer yandan yaklaşık iki hafta boyunca aşırı sıcaklara neden olan hava dalgasının sona erdiği, sıcaklığın Cuma öğleden sonra ülke çapında 36 derece civarında ölçülerek mevsim normallerine döndüğü bildirildi.

Tatil yapan bakan istifa etti

Diğer yandan Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis'in istifasını sunduğu ve istifanın kabul edildiği bildirildi.

AFP ajansına konuşan Başbakanlık ofisinden üst düzey bir yetkili, Bakan'ın istifasının, yangınlar sırasında tatilde olmasıyla bağlantılı olduğunu kaydetti. Kathimerini gazetesi de yangınlar nedeniyle yaşanan kriz sırasında Mitarakis'in bir Yunan adasında tatilde olduğunu yazmıştı.

Mitarakis'in yerine eski hükümet sözcülerinden Yannis İkonomu'nun atanacağı belirtiliyor.
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