Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı suçlaması

Salı günü Yunan haber kanalı Skai'ye açıklamalarda bulunan Panagiotopulos, bu kişilerin gelecek günlerde Yunan adaları Midilli (Lesbos), Sakız (Chios) ve Sisam (Samos) üzerinden Avrupa'ya geçmeyi deneyebileceklerini kaydetti.







DW Türkçe’nin aktardığına göre bakan, Yunan donanmasına ait gemilerin hafta sonundan bu yana Ege Denizi'ndeki sahil güvenlik önlemlerini artırdığını söyledi.





Alman Die Welt gazetesinin perşembe günü yayımlanan haberinde de aynı şekilde, Türkiye'nin Ege sınırlarına "binlerce mülteci gönderdiği" iddia edilmişti.





Haberde, Osmaniye'deki bir mülteci kampında bulunan yaklaşık 2 bin kişinin otobüslerle İzmir'e taşındığı iddiası yer alıyordu.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şubat ayı sonunda, Avrupa Birliği (AB) sınırının mülteci ve diğer göçmenlere açık olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine binlerce göçmen ve sığınmacı Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçmek için kıyılara akın etmişti. Ancak Yunanistan 2015 yılındakine benzer kitlesel bir göçün yaşanmasını önlemiş, Yunan polisinin göçmenlere karşı sert müdahalesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden olmuştu.





18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ile AB arasında imzalanan mutabakat, Türkiye'nin AB'ye yasa dışı geçişleri engellemesini ve Yunanistan'da iltica başvurusu reddedilen sığınmacıları geri kabul etmesini salık veriyor. Mutabakat kapsamında ayrıca Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli sığınmacı için Türkiye'de bulunan bir diğer Suriyelinin AB'ye yerleştirilmesi öngörülüyor.





Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, hafta sonu Ethos gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2016 mutabakatını uygulamadığını savunmuştu. Mitarakis, Ankara’nın koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan'dan göçmen kabul etmediğini söylemişti.





Ankara'dansa Atina’nın açıklamasına dün tepki gelmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin COVID-19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatını uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialardır" ifadesini kullanmıştı.