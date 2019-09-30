Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yaklaşık 12 bin kişinin kaldığı ve kötü şartlarıyla bilinen Moria kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.







Euronews'ten Faruk Can'ın haberine göre konteynerde çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerini engellemeye çalışan mültecilerle polis arasında arbede yaşandı. Kamptaki yönetim binalarını işgal etmeye çalışan mülteciler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırırken, polis de ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.







Polis yanmış bir bedenin kimlik tespitinin yapılabilmesi için adanın başkentindeki adli tıpa götürüldüğünü açıkladı.





Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis, Yunan televizyonlarına yaptığı açıklamada, adadaki durumun çok gergin olduğunu belirterek, "Bu gece zor bir gece olacak." dedi.





Kampta yaşanan şiddet olaylarının dışarıya yayılmasından endişe ettiğini anlatan Kitelis, başkent Atina'dan polis desteği istediğini söyledi.





Türkiye ve Avrupa Birliği arasında sınırı kapatma konusunda varılan anlaşma sonrası 2015 yılında zirveye çıkan Yunanistan'a göçmen akını azalmıştı. Fakat ağustos ayında Yunan adalarına çıkan kaçak göçmen sayısı son üç yılın en yüksek seviyesine çıkarak 9 bine ulaşmıştı.