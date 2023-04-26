Yurt dışında oy kullanma işlemleri yarın başlıyor

73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde yapılacak oylama büyükelçilikler ve başkonsolosluklarda belirtilen tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 - 21.00 arasında yapılacak. Başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise oylama yerel saaatle 09.00 - 18.00 olarak belirlendi.Seçimin 2. tura kalması halinde oy verme saatleri hafta içi ve hafta sonu yerel saat ile 08.00 - 23.00 olarak belirlendi.Bu seçimde ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'da da sandık kuruldu.YSK verilerine göre en çok seçmen 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya'da.Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmen ile Hollanda izliyor.581 seçmenin yaşadığı Brezilya ise en az Türk seçmene sahip ülke durumunda.