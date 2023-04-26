Samanyolu Haber /Politika / Depremzedeler oy kullansın diye 'askıda bilet' kampanyası /26 Nisan 2023 17:10

Depremzedeler oy kullansın diye 'askıda bilet' kampanyası

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan depremzedelerin 14 Şubat seçimlerinde oy kullanabilmesi için ‘askıda bilet’ uygulaması başlatıldı.

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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başka şehirlere taşınan depremzede seçmenlerin, ikamet kayıtlarının olduğu şehirlere dönebilmesi ve oy kullanabilmesi için 'askıda bilet' kampanyası başlatıldı.

Bilet fiyatlarının enflasyon nedeniyle çok artması üzerine başlatılan kampanyanın destekçileri arasında Oy ve Ötesi, Türkiye Tanıtım Vakfı, Türkiye Gönüllüleri, Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve İhtiyaç Haritası yer alıyor.

Gönüllüler depremzedelerin rahat bir şekilde ulaşabilmesi için askıdabilet.com sitesi oluşturdu. Bu siteye tıklayarak bilet talep edilebiliyor. Sitede ‘Bilet iste’ butonuna tıkladığında depremzedelerden bir form doldurmaları isteniyor. Platformda ayrıca bağış da yapılabiliyor.
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