Akşener'den Erdoğan'a: Kendine gel, sen kimi gömüyorsun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri mitinginde konuştu.Yavaş şunları söyledi:“Sevgili Kayserililer biz seçime gidiyoruz. Bu millet kimi seçerse seçecek sonra herkes evine dönecek. Maalesef iktidar başkaları siyaset yaparken onlar çok hakir görerek siz anlarsınız diyerek seçime girmek serbest ama kazanmak yasak gibi bir davranışa giriyorlar. Sayın Akşener’e parti kurulduğundan beri yapılan saldırılar iftiralar ve bunların karşılığında kimsenin cezalandırılmaması. Bunu niye anlatıyorum. Şuan hâlâ korku ve nefret siyaseti aynen devam ediyor. Ben şöyle bakıyorum olaya. Millet İttifakı’ndan kimse Cumhur İttifakı'ndan kimseye ağzını açıp tek bir laf yapmıyor. Ama bizler konuşmaya başlayınca illet zillet bir sürü laflarla karşılaşıyoruz.Koltuğu bırakmak istemiyorlar bütün mesele burada. İftiranın birisi şu Diyanet'i kapatacaklarmış. Burada söylüyorum Diyanet’in kapatılacağını 6 liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara Belediyesi'ni de bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum. Bunu nerde söylüyorlar camide. 2019’da aday olduğumuzda yine aynı sözlerle karşılaştık. Arınç eski belediye başkanına ‘Ankara’yı parsel parsel sattı’ demedi mi? Rantların devam etmesi için yalan söylediler. Ankara’da 5 katrilyon eski dönemin borcunu ödedik.Ayrıca bizden önceki yönetim metroyu beceremediği için Ulaştırma Bakanlığı'na devretmiş bir sözleşme yapılmış burayı belediye işletecek ve borcunu ödeyecek. 28 Nisan’da bir kararname çıktı ve 1,6 milyar lirayı Ankara’nın cebinden aldılar. Dediler bu kadar parayı nereden buluyorlar. Çalmazsan çırpmazsan yedirmezsen bu para bulunuyor.""Son günlerde ağızlarına sakız yaptıkları konuyu getiriyorum. Biz seçilirsek Ankara’da 30 bin kişi işten atılacak. Ben de dedim bir Allah’ın kulunu atarsam namussuzum şerefsizim dedim. Şimdi de kamuda çalışan personele işten atacaklar diyorlar. Biz kazandıktan sonra tabelalardaki TC’yi yeniden taktık. Yok bunlar PKK’lılarla görüştüler falan. PKK ile en fazla görüşen kim. Kendileri. Dün de sahte bir broşür dağıtmışlar Öcalan serbest kalacak diye. Ben ve Akşener olduğu sürece bebek katilini kimse dışarı çıkaramaz. Ama ben yine kararlı bir şekilde diyorum çıkarırsa yine bunlar çıkarır.HÜDA PAR’ı biliyorsunuz. Genel başkanına Meclis’te yemin edecek misiniz? dediler ‘Bir bakacağız’ dedi. Dün Tuğrul Türkeş 'Sözlerini kabul etmiyorum' dedi. Bugün de Bülent Turan ittifaka dahil değil dedi. Çünkü çok sıkıştılar. Kandil’dekiler Millet İttifakı’nın toplanmasını zorlaştıracak açıklamalar yapmaya başladı.Yavaş'ın ardından kürsüye İYİ Parti lideri Akşener çıktı. Erdoğan'ın muhalefeti hedef almasına Akşener'den çok sert çıkış geldi. Akşener'in açıklamaları özetle şöyle:"Seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım, Recep Bey çıkıyor bizleri ‘gömmekten’ bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız? Arkadaş sen kimi gömüyorsun? Sen kendine gel ya kendine gel. Bu nasıl bir dildir?Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Buradan sesleniyorum, kereste gibi adamlarsınız, görmezden geldiniz, gencecik bir akademisyen katledildi, katilini görmezden geldiniz, azmettirenleri görmezden geldiniz. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs’tan itibaren namus sözü olsun Sinan Ateş’in katillerinden hesap sorulacak.İYİ Parti sıradan bir parti değildir. Kuruluşundan bugüne her türlü yanlışa, kötülüğe maruz kalıp bir kişi bile İYİ Parti'ye yapılan kötülükler karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz o yüzden cesurlar hareketidir.İYİ Parti Türkiye'nin sigortasıdır. Hatırlayınız 2018'den sonra Meclis'te temsil eden bir parti olmasaydık, Meclis çoğunluğu AK Parti elinde olurdu. Tek adam sistemiyle, Sayın Yavaş'ın hitap edebileceği bir yer olmazdı. Milletimiz için siz dik durdunuz.2002'den beri Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Ama güç insanı bozuyor, ama mutlak güç iki kere bozuyor. Seçime gidiyor, bayram gibi olması lazım. Her siyasi parti seçmenine konuşmalı, o konuşmaların tamamı projelerin, hizmet üzerinden olmalı. Recep Bey çıkıyor bizi gömmekten bahsediyor. Sen kimi gömüyorsun? Sen kendine gel. Bu nasıl bir dildir?31 Mart'a giderken bizi PKK'lılıkla suçladılar bir taraftan bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşini televizyonda konuşturdular. 55 bin insan işsiz Kayseri'de. Onun için bizleri haksız yere hakarete maruz bırakıyorlar. Çünkü sen işsizsin, sen tayin olamamışsın."