Samanyolu Haber /Politika / Yurt dışında oy verme işlemi başladı /27 Nisan 2023 08:31

Yurt dışında oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.

SHABER3.COM

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan seçmenler sandık başına gitmeye başladı.

Yurt dışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunurken, bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu oluşturuldu. Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

YSK tarafından 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Gümrük kapılarında oy verme ise, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yurt dışında oy verme işlemi başladı Sonraki Haber >>

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:45