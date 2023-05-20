Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başlıyor /20 Mayıs 2023 00:44

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başlıyor

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'a kadar sürecek Gümrüklerde ise oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın başlayacak, 24 Mayıs'a kadar sürecek Gümrüklerde ise oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Yurt dışı oylar Türkiye'ye nasıl gönderilecek?

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, 14 Mayıs'taki seçimlerdeki gibi, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
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