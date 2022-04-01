Samanyolu Haber /Gündem / "Yurtdışına gitmek isteyen hekim sayısı rekor kırdı" /01 Nisan 2022 01:26

"Yurtdışına gitmek isteyen hekim sayısı rekor kırdı"

Ekonomik koşullar ve uygulanan şiddet neticesinde yurt dışına gitmek isteyen sağlık çalışanlarının sayısında rekor bir artış yaşandığı belirtildi.

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Türkiye'deki ekonomik koşullar ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin yygın oluşu nedeniyle mesleğini yurt dışında yapmak isteyen doktorların sayısının rekor bir artış gösterdiği aktarıldı.

Bu konudaki verileri duyuran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Asıl gitmesi gereken hekimler değil, onların sorunlarını çözme iradesinden yoksun iktidar” ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 213 HEKİM

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi alan hekimlerin sayısının mart ayında rekor kırdığını açıkladı. Emir’in açıkladığı verilere göre, bu ay 213 hekim Türkiye’den ayrılmak için iyi hal belgesi aldı. Emir, “Asıl gitmesi gereken hekimler değil, onların sorunlarını çözme iradesinden yoksun iktidar” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” diyerek hedef aldığı hekimlerden yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi alanların sayısında günden güne artış yaşanıyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in açıkladığı verilere göre, 2022 yılının ilk üç ayında toplam 567 hekim, yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Emir’in açıkladığı tablo, yurtdışına göç eden hekim sayısında yaşanan artışı gözler önüne serdi. 2022 yılının Ocak ayında 197, Şubat ayında 157 hekim iyi hal belgesi aldı. Bu sayı, Mart ayında ise 213’e ulaştı.
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