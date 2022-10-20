Yurtdışından getirilen cep telefonları takibe alınacak

Yapılan yeni bir açıklamayla yurt dışından gelenlerin Türkiye'ye 3 yıl içinde birden fazla cep telefonu getirmesinin önleneceği ifade edildi.







Söz konusu uygulamanın 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya geçirileceği duyuruldu.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecektir."

