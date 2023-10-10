Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Kerim’in yası yarım kaldı: Anne Gülten Sayın cezaevine girecek /10 Ekim 2023 20:10

Yusuf Kerim’in yası yarım kaldı: Anne Gülten Sayın cezaevine girecek

10 ay önce yakalandığı kemik kanserine yenik düşerek geçen hafta hayatını kaybeden Yusuf Kerim'in annesi Gülten Sayın, Sakarya'da gözaltına alındı. İnfaz ertelemenin durdurulması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilen Sayın, geceyi terör şubede geçirecek.

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NECDET ÇELİK | BOLD ÖZEL

Kanser hastası Yusuf Kerim’den koparılarak cezaevine konan ve 4 ay sonra TBMM’den geçen infaz erteleme yasası ile çocuğuna kavuşan Gülten Sayın, Yusuf Kerim’i kaybedişinin birinci haftasında yeni bir şok yaşadı. Sakarya polisi, Gülten Sayın’ın içinde olduğu aracı durdurarak, oğlunu geçen hafta kaybeden anneyi gözaltına aldı.

Süleyman Sayın, eşinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından, duyurdu.

SAYIN: EŞİMİN İNFAZ ERTELEMESİ DURDURULMUŞ

Bold Medya’ya konuşan Süleyman Sayın, ”Eşimin infaz ertelemesinin durdurulduğu ve bu geceyi Sakarya TEM şubede geçireceği bize söylendi. Yarın Ferizli Cezaevi’ne götürüleceğini sanıyorum” dedi.

Geçen yılın aralık ayında cezası onanan Gülten Sayın, kanser hastası Yusuf Kerim’den ayrılmak zorunda kaldı.  Gülten Sayın, tepkiler sonucu ağır hasta çocuğu olan anneler için çıkarılan yasa sayesinde oğluna kavuştu. Nisan başında tahliye edilen Gülten Sayın, son 5 ayında Yusuf Kerim’in yanında olabildi. 6 yaşındaki ewing sarkom hastası Yusuf Kerim, 2 Ekim’de hayatını kaybetti.

MAAŞI BANK ASYA’DAN YATTIĞI İÇİN…

Maaşı Bankasya’ya yatan Gülten Sayın , Bylock uygulamasını indirenler listesinde adının yer alması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapse mahkum oldu.

AİHM Büyük Dairesi, 26 Eylül’de aldığı kararla, Bylock uygulaması indirmenin, dernek üyeliği, legal kurumda çalışma, sosyalleşme toplantılarında bulunmanın, Bankasya’ya para yatırmanın suç olmadığına hükmetmişti.
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