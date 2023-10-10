Samanyolu Haber /Ekonomi / Balık fiyatlarına 5 günde yüzde 66 zam /10 Ekim 2023 20:00

Balık fiyatlarına 5 günde yüzde 66 zam

Trabzon'da balıkçılar hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık fiyatları arttı. Hamsi fiyatlarına 5 gün içinde yüzde 40 ila yüzde 66 aralığında zam geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Trabzon’da son günlerde etkili olan yağış ve rüzgar sebebiyle balıkçıların denize açılamaması, tezgahlardaki balık fiyatlarına yansıdı.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, hamsi kilogramı 70-100, levrek 140, çupra 175, mezgit 100, uskumru 75, istavrit 50 liradan, alabalık ve palamudun tanesi 125, somonun tanesi ise 150 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Emin Avcı, hava muhalefeti sebebiyle balığın az geldiğini, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi.

Fiyatların günden güne değişkenlik gösterdiğini belirten Avcı, “Vatandaş şu anda ucuz olan istavriti talep ediyor. 3-5 gün önce hamsi kilogramı 50-60 liradan alınıyordu. Şimdi havalar soğudu, deniz suyu soğuduğunda balık fiyatları düşer, balık bollaşır. İnşallah umudumuz o yönde” dedi.

Süleyman Çakır ise yerli hamsinin az geldiğini ifade ederek, “Dün yerli hamsi çıktı ama bugün yok. Az geldiği için pahalı oluyor. Hava esiyor, hava koşullarından dolayı gelmiyor. Eğer deniz soğursa hamsi bollaşır” diye konuştu.
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