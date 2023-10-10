Tahtakurusu kabusu sokaklara taştı, Fransızlar isyanda

Sözcü'de yer alan habere göre Fransa’da sinema ve trenlerde ortaya çıkan, okullara kadar yayılan tahtakuruları, vatandaşların ve yabancıların kabusu olmaya devam ediyor.



Başkent Paris’teki sinema salonlarında ortaya çıkan, yakın zamanda metro ve trenlerde de görülmeye başlanan tahtakuruları, gelecek yıl olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak ülkenin gündemine oturdu.



Eğitim kurumlarına da sıçrayan tahtakuruları nedeniyle şu ana kadar 7 okul kapatıldı, muhalefet hükümetin bir an önce harekete geçmesini istedi.



İktidar kanadı, Fransız vatandaşların ve ülkeye gelen yabancıların kabusu olmayı sürdüren tahtakurularıyla mücadele etmek için aralıkta meclise yasa tasarısı sunacağını duyurdu.



YATAKLAR VE EŞYALAR SOKAKLARDA



Öte yandan, Fransa’daki tahtakurusu salgını , Marsilya’da ilginç görüntüler oluşturdu. Çok sayıda aile , tahta kurularıyla istila edilmiş yataklarını sokaklara attı.



Fransa’nın ikinci büyük şehrinin sokaklarında çekilen görüntülerde yataklar dışında ev eşyalarının da binaların önüne bırakıldığı görüldü. Eşyaların üzerine yapıştırılan kağıtlara “tahtakurusu var almayın” yazılması dikkat çekti.



Kahverengi ve koyu kırmızı renklerde, 5-7 milimetre büyüklüğünde, uçamayan ve zıplayamayan tahtakuruları, döşek ve yastık gibi alanlarda gizlenerek insan kanından besleniyor ve özellikle geceleri insanları ısırıyor.



Bu ısırıklar, ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyona sebebiyet verebiliyor. Tahtakurusu ısırıklarının izleri, takriben 10 gün içinde kendiliğinden kayboluyor.



Tahtakuruları, özellikle kıyafetler ve seyahatler sırasında çantalar vasıtasıyla bir yerden başka bir yere taşınarak yayılıyor.



Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, ülkede her 10 haneden birinde tahtakurusu problemi yaşanırken Fransızlar, sorunla mücadele etmek için yılda 230 milyon Euro harcıyor.



Ülkede tahtakurusu sorununu çözmek amacıyla hane başına ortalama 866 Euro harcanıyor.



Düşünülenin aksine tahtakurularının temizlik eksikliğiyle bağlantısı bulunmazken bu sorunu yaşayanların üzerinde ciddi psikolojik etkileri oluyor.