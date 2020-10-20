Yüz yüze eğitim için tarih verildi

Bu konuda hükümetten ilk karar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde yeni sınıfların eğitime başlayacağını belirterek, "Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz" dedi.







Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak ise "Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere iki hafta içinde ulaşılacağı görülüyor” iddiasında bulundu.





Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti ve "Kıbrıs Türklerinin sandıkta koydukları tercihi Türkiye ile birlikte ortak gelecek kurmanın nişanesi olarak görüyoruz. Sayın Tatar'a cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecektir” dedi.





Erdoğan Karadeniz’deki sondaj arama çalışmalarını hatırlattı ve bu konuda şöyle dedi:





“Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın her metreküp bu milletin refahı, huzuru geleceği için en verimli şekilde kullanılacaktır. Buradan elde edilecek her kuruş milletimiz için harcanacaktır…





Türkiye, büyüdükçe ve güçlendikçe dahil olduğu hususlar doğal olarak genişlemektedir. Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle destek verdik, vereceğiz. Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Bin yıldır vatanımız olarak bu coğrafyadan bizi tasfiye etmeye çalışanlara daha çok kabuslar yaratacağız. Vatanımıza uzatılan her eli kıracağız, sürekli yeni cepheleri açılan mücadelemizin mesajlarını aktaracağız."





"2023 hedeflerini ilk açıkladığımızda, birilerinin bizi müstesi bir ifadeyle süzdüğünü hatırlıyoruz” diyen Erdoğan devamla şunları söyledi:





"Biz sadece seçim kampanyasında kullanılıp sonra bir kenara bırakılacak bir slogan söylediğimizi sanıyorlardı. Milletimiz de bizi anladı. "Durmak yok, yola devam" diyerek önümüzü açtı. Şimdi 2023'e 3 yıl kaldı. Karşımıza çıkanlar, adeta rüzgar gülü gibi her gün başka şeyler söyleyip başka istikametlere yol açarken biz rotamızdan şaşmadık. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında inşallah önümüzdeki 30 yılın haritası elimizde olacak. Küresel düzeyde yaşanan yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin hangi alanda yürüyeceğinin kararını bu çalışma ile belirleyeceğiz. Türkiye'nin bu güne kadar gerçekleştirdiği yapısal reformlar sadece çok daha büyük hamlelerin temeliydi. Her hal şart altında olduğu gibi bu hususta da baktığımız tek yer milletimizdir. 2023 yılında hem hedeflerimize ulaşmanın sevincini, hem de yeni vizyonumuzun milletimizle paylaşmanın heyecanını yaşayacağız."





Erdoğan’ın gündeminde milyonlarca öğrencinin ve ailelerin beklediği eğitim de vardı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki açıklamaları şöyle:





"Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bulunduğu mekanlar ve kapalı alanlarla etkin denetimler sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözmektir. Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz. 17 Ekim BM tarafında yoksullukla mücadele gücü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde yoksullukla mücadele konusunda en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Türkiye, BM verilerinde artık yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler arasında arasında yer alıyor.





Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenceler için kısa adı STAR olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük projenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. “



