Samanyolu Haber /Dünya / Yüzerek ülke değiştirdiler /10 Şubat 2024 01:20

Yüzerek ülke değiştirdiler

Fas’ta bir grup göçmen, fırtınanın denizdeki etkisini de kullanarak İspanya’nın Kuzey Afrika’da bulunan topraklarına geçti.

SHABER3.COM

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta özerk kentine gün içerisinde gruplar halinde gelen 53 düzensiz göçmen, Fas tarafından yüzerek İspanya tarafına geçti. Göçmenler, Ceuta'ya geçerken İspanya'yı da etkisi altına alan Karlotta isimli fırtınanın etkisinden faydalandı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, bu sabah 4 ve 26 kişilik, öğleden sonra da 15 ve 8 kişilik gruplarla toplam 53 düzensiz göçmenin yüzerek sınırı geçip Ceuta'ya geldiği kaydedildi.

Polis kaynakları, bölgeyi etkisine altına alan Karlotta fırtınasının olumsuz hava ve deniz şartları oluştursa da rüzgarın yönünden dolayı Ceuta'ya gelişi kolaylaştırmasından düzensiz göçmenlerin bunu kullandığını söyledi.

Soğuktan korunmak için dalgıç kıyafetleri giyen ve yüzerken tutunmak için araç iç lastiği kullandıkları belirtilen göçmenlerden bazılarının kendi çabalarıyla kıyıya ulaştığı, bazılarının da sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun Faslı olduğu, aralarında Suriyeli, Yemenli ve Filistinliler ile reşit olmayanların da bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarından dolayı sınır bölgesinde az sayıda güvenlik yetkilisinin bulunduğunu da vurguladı.
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