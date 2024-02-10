Samanyolu Haber /Dünya / Şartlar ve taburlar değişiyor: Türk kadınları da orduya alınıyor /10 Şubat 2024 01:15

Şartlar ve taburlar değişiyor: Türk kadınları da orduya alınıyor

Almanya, askerlik sisteminde yapılacak yeniliği tartışırken Türk lejyoner taburları beklenenden önce kurulacak ve Türk kadınlar da, lejyoner olarak orduya alınabilecek. Ordudaki asker açığını dolduracak Türkler, bu işi "meslek" olarak yapacak.

SHABER3.COM

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya Ordusu (Bundeswehr) yabancı kökenli lejyoner askerlerle güçlenmek için çalışırken, bu uygulamanın nasıl hayata geçirileceği tartışılıyor.

Almanya’nın barış ortamında bile 20 bin askere ihtiyacı bulunuyor. İhtiyaç duyulan kadın asker sayısı da yaklaşık 3 bini buluyor.

Öncelikle ülkeye uyum sağlamış, bağı olan yabancı kökenlilerin askerliğe başvurmasının yolları açılacak. Burada en büyük pay ise Türkler olacak. Ayrıca diğer AB üyesi ülkelerden de başvuru mümkün olacak.

ORDUNUN YÜZDE 14’Ü KADIN

Yaklaşık yüzde 14’ü kadın olan Alman Ordusu’na “lejyoner” olarak da sadece erkekler değil, kadınlar da yazılabiliyor. Almanya’ya uyum sağlamış, bağı olan Türk kızları da “paralı asker” olarak kayıt olabilecek.

Alman vatandaşlığını almış Türk gençleri, zorunlu askerlik kaldırıldığı için askere çağrılmıyor. Ancak yeni sistem yürürlüğe girince, “lejyoner taburları”na katılmak için başvuru mümkün olacak.

Bu kez, askerlik hem bir görev hem de iş olarak dikkate alınacak. Almanya’da askerlerin gelirleri, Türkiye’ye ve diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça iyi. Çeşitli sosyal haklarla birlikte, yıllık gelirler ilk başlarda 40 bin Euro’yu bulabiliyor.

İSLAMİ USULDE YEMEKLER

Alman Ordusu’nun yemekhanelerinde müslüman askerler dikkate alınarak yemekler hazırlanmaya başlandı. Sadece yemekhanelerde değil, diğer alanlarda da yabancı kökenli askerlere uygun değişiklikler yapılıyor.

Lejyoner sistemine ne zaman geçileceği ise net değil ancak Rusya’nın saldırgan tutumundan duyulan endişe nedeniyle programın bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şartlar ve taburlar değişiyor: Türk kadınları da orduya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:50:43