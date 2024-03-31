Samanyolu Haber /Gündem / Yüzü morluklarla dolu, kolu askıda; Bahçeli'ye ne oldu? /31 Mart 2024 13:13

Yüzü morluklarla dolu, kolu askıda; Bahçeli'ye ne oldu?

MHP lideri Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekti. MHP'den olayla ilgili açıklama geldi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullanmak için Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'na geldi. Bahçeli'nin kolunun sargılı yüzünün mor olduğu görüldü.

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. Bahçeli doktor tavsiyesi üzerine de seçim çalışmalarına katılamamıştı.

Merak edilen morluklar ve askıdaki kolla ilgili MHP Genel Sekreterinden açıklama geldi. Genel Sekreter İsmet Büyükataman “Bahçeli evinde kaza geçirdi” dedi.

Büyükataman Devlet Bahçeli’nin kurultaydan önce evinde bir kaza geçirdiğini belirterek şunları söyledi: “Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı.”


NE OLMUŞTU?
Bahçeli, partisinin  14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi kaza geçirerek omzunu burkmuştu. Ters hareket sonucu yaşanan incinme sonucu Bahçeli'nin kolu sargıya alınmıştı.

MHP'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun" ifadeleri kullanılmıştı.

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