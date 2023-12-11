Zafer Partili il başkanı gözaltına alındı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Demirkaya, Ankara Cuhuriyet Savcılığı'nın yğrttüğü soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderildi.



Sosyal medyadaki bazı açıklamaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Demirkaya ile ilgili olarak sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;



"İl Başkanımız Hacı Ali Demirkaya, gözaltına alınmış ve Ankara'ya sevki istenmiş. Savaşa savaşa kazanacağız. Türkçüler ve Türk milliyetçileri yalnız değildir."



ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Gözaltı kararı sonrası açıklama yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da şu ifadeleri kullandı;



"Hatay, Arap toprağıdır diyen imama soruşturma yok. Halkı büyükelçilik basmaya, mağazaları yakmaya, polisleri dövmeye kışkırtanlara soruşturma yok. Ama Hatay/Samandağı’nda yaşayıp selefi örgütlerin tehditleri altında Hatay’ı savunan kurucu ilçe başkanımız Suphi Yıldız ve Kayseri il başkanımız avukat Hacı Ali Demirkaya gözaltına alınıyor. Eğer 'Ümit Özdağ, sığınmacılar konusunda sen de susmaz isen seni tutuklarız' mesajı veriyorsanız, tekrar altını çizeyim: Öldürmeden vatan savunmasından vazgeçmem. Atatürk’ün izinde ailemizi ve vatanımızı savunacağız."