Samanyolu Haber /Gündem / 'Zam' çatlağı MHP'de istifa getirdi /06 Nisan 2022 16:32

'Zam' çatlağı MHP'de istifa getirdi

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, Baki Ersoy'un merkez disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini söyledi.

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ekonomide yaşanan sıkıntılara ilişkin 'Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor, zamlar milletin belini büküyor' yönündeki açıklamalarının ardından parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırılması için parti disipline sevk edildi. Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ta Ersoy'un disipline sevk edilmesine tepki göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılınç, "Milletvekilinin asli görevi milletin hakkını korumak, derdine tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmaktır. Dün MHP Milletvekili Baki Ersoy, vekili olduğu milletin yüksek enflasyondan dolayı beli büküldü dediği için disipline sevk edildi. Bende geçmişte benzer eleştiriler yaptığım için parti yönetiminden benzer uyarılar almıştım. Söylediğine bakıyorum. Doğru mu, evet doğru. Millet perişan, geçinemiyor. Alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenize gerek yok. Partim olan MHP'den istifa ediyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz her zaman hakkın yanında olacağız. Doğruyu söylemeye devam edeceğiz" dedi.
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