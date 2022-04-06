Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyonun ezdiği AKP'den yeni proje: 20 üründe fiyat sabitlemesi gelebilir /06 Nisan 2022 16:43

Enflasyonun ezdiği AKP'den yeni proje: 20 üründe fiyat sabitlemesi gelebilir

AKP’nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürdüğü iddia edildi.

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CNN Türk’ün haberine göre enflasyonla mücadele kapsamında AKP kurmayları bazı öneriler üzerinde çalışıyorlar.

Öne çıkan fikir ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem olması. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.

FARKI DEVLET SÜBVANSE EDECEK

Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak. Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Üretici/satıcıların zararını devlet karşılayacak. Bu sayede enflasyonla mücadeleye karşı da önemli bir adım atılmış olacak.

Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak. Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.
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