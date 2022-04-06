AKP'ye adalet ve demokrasi hatırlatması: Ağzınızla kuş tutsanız başaramazsınız

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonominin gidişatını değerlendirdi.







İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, enflasyon rakamlarını anımsattı. Babacan, "TÜİK bir şey açıkladıysa 'Acaba?' diye bakmak gerekiyor artık. Fiyatlar saat başı artıyor. Türkiye artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir. Bırakın şu andaki hükümeti, bu kronik yüksek enflasyon sorununu çözmek her babayiğidin harcı değildir. Türkiye bu çukura bir düşmüştür, tam 34 sene boyunca çıkamamıştır. 34 seneden sonra ilk defa Türkiye'de enflasyonun tek haneye indiği yıl 2004'tür" diye konuştu.







"KRİZDEN BAŞKA SUNACAKLARI BİRŞEY YOK"

Türkiye'nin bu krizden çıkacağını ifade eden Babacan, şunları söyledi:





"Hukuk olmadan, adalet olmadan, demokrasi olmadan bu kriz çözülemeyecek. Hiç boşa çırpınıp durmayın. Ağzınızla kuş tutsanız başaramayacaksınız. Kendisini anayasayla, yasalarla bağlı hissetmeyen, hukukun üstünlüğü ilkesini her gün çiğneyen, özgürlükleri kısıtlayan, kurumların itibarını yok eden bir zihniyetin, bu ülkeye krizden başka sunacağı hiçbir şey yoktur. Bu otoriter ittifak sarmalından kurtulacağız, kimsenin şüphesi olmasın."





"Ekonomi ve Finans Eylem Planı" hazırladıklarını belirten Babacan, "Biz, bu milletin sofrasındaki ekmeği büyüteceğiz. Bu iş çözülecek. Hiç endişeniz olmasın. Önümüzdeki seçimlerden sonra bu iş bitecek, enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere gerileteceğiz. Halkımızın satın alım gücünü artıracağız. Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye çalışacağız. Asgari ücret, açlık sınırının altında kalmayacak. Biz bunları akılla, bilimle, azimle yapacağız" ifadelerini kullandı.





"TÜİK'İ YENİDEN GERÇEĞİ SÖYLEYEN TÜİK OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Para politikası ve fiyat istikrarından vazgeçmeyeceklerini, para politikasının finansal istikrara katkı yapan bir anlayışla yürütülmesini sağlayacaklarını belirten Babacan, Merkez Bankasını tam bağımsız hale getireceklerini dile getirdi. Babacan, enflasyonla mücadelede, döviz kurundaki oynaklıklara karşı Merkez Bankasının elindeki araçları güçlendireceklerini ve bankanın rezervlerini yeniden inşa edeceklerini dile getirdi. Babacan, "Rezerv yönetimini şeffaf ve hesap verebilir hale getireceğiz" dedi.





Babacan, bir gazetecinin enflasyonla ilgili sorusuna, "TÜİK'i yeniden bağımsız, gerçeği, doğruyu söyleyen TÜİK olmaya davet ediyorum. Aksi halde bu ülkenin sorunlarını çözmek mümkün değil. İş önce güvenle başlıyor. Ekonominin özünde güven vardır" yanıtını verdi.





ESKİ MİLLETVEKİLİ DEVA'YA KATILDI

Toplantının ardından Babacan, DEVA Partisi'ne katılan Sedat Kızılcıklı'ya parti üyelik rozetini taktı. Kızılcıklı, AKP'de 2 dönem Bursa milletvekilliği yapmıştı.



