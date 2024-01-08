Zammı beğenmeyen taksiciler ayaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı olağan toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.







UKOME toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapılırken Taksi, servis ve deniz ulaşımına yüzde 28 zam yapıldı. Buna göre taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL’den 90 TL’ye çıkarıldı.









TOPLANTININ YAPILDIĞI BİNAYA SALDIRDILAR

Minibüsten 8+1 taksiye dönüşen taksi şoförleriyle ilgili, 4+1 taksiye dönüşme süresinin 3 yıldan 1 yıla indirilmesi talebiyle verilen ek gündem maddesinin gündeme alınmayıp alt komisyona sevk edilmesi üzerine, zammı da yetersiz bulan taksiciler UKOME toplantısının yapıldığı bina önünde olay çıkardı.





Taksiciler sopalarla binanın camlarını kırdı. Olaylar üzerine taksicilere polis müdahale etti. Müdahale sonrası iki taksici gözaltına alındı.