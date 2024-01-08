Samanyolu Haber /Gündem / Zammı beğenmeyen taksiciler ayaklandı /08 Ocak 2024 16:33

Zammı beğenmeyen taksiciler ayaklandı

Taksiciler, indi-bindi ücretinin 120 TL'ye çıkmasını beklerken gelen zamla 90 TL'ye çıkmasına sert tepki gösterdi. Taksi şoförleri, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı olağan toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. 

UKOME toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapılırken Taksi, servis ve deniz ulaşımına yüzde 28 zam yapıldı. Buna göre taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL’den 90 TL’ye çıkarıldı.


TOPLANTININ YAPILDIĞI BİNAYA SALDIRDILAR
Minibüsten 8+1 taksiye dönüşen taksi şoförleriyle ilgili, 4+1 taksiye dönüşme süresinin 3 yıldan 1 yıla indirilmesi talebiyle verilen ek gündem maddesinin gündeme alınmayıp alt komisyona sevk edilmesi üzerine, zammı da yetersiz bulan taksiciler UKOME toplantısının yapıldığı bina önünde olay çıkardı.

Taksiciler sopalarla binanın camlarını kırdı. Olaylar üzerine taksicilere polis müdahale etti. Müdahale sonrası iki taksici gözaltına alındı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zammı beğenmeyen taksiciler ayaklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:44:15