Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski’den Rusya’yla 'Barış' çağrısı /19 Mart 2022 10:40

Zelenski’den Rusya’yla 'Barış' çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Moskova’yla kapsamlı barış görüşmeleri çağrısında bulundu. “Artık konuşma zamanı” diyen Zelenski, bunun yapılmaması halinde Rusya’nın savaş sırasında uğradığı kayıplardan toparlanmasının nesiller süreceğini söyledi.

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Zelenski Cumartesi gününün ilk saatlerinde yayınladığı videolu mesajında, Ukrayna’nın her zaman barış için çözüm önerilerinde bulunduğunu, gecikmeksizin barış ve güvenlik için anlamlı ve dürüst müzakereler istediğini vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, “Herkesin, özellikle de Moskova’dakilerin şu anda beni duymasını istiyorum. Görüşmek için zaman geldi, konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğü ve adaleti yeniden tesis etmenin zamanı geldi. Aksi takdirde Rusya’nın uğradığı kayıplar, toparlanmak için birçok neslin geçmesinin gerekeceği bir boyuta ulaşacak” ifadelerini kullandı.

İki taraf haftalardır görüşmeler yapıyor ancak bu görüşmelerde henüz ciddi bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

Rus güçlerinin saldırı altındaki kentlere insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını kasten engellediğini belirten Zelenski, “Bu kasıtlı bir taktik. Bu bir savaş suçu ve bunun hesabını yüzde 100 verecekler” diye konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ayrıca, Mariupol’da yüzlerce kişinin sığındığı tiyatro binasının Çarşamba günü bombalanmasının ardından kaç kişinin hayatını kaybettiği konusunda bilgi bulunmadığını kaydetti. Zelenski, şimdiye kadar 130’un üzerinde kişinin kurtarıldığı bilgisini verdi.
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