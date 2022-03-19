Belçika, nükleer santralleri kapatmıyor yenilerini açıyor









Belçika, enerji sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı nükleer güç santrallerini kapatmama kararı aldı. Ayrıca iki doğalgaz santrali daha kuracaklarını açıkladı.





Belçika'da hükümet ortağı siyasi partilerin temsilcileri, ülkenin enerji stratejisini belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında konuşan Belçika Başkanı Alexander De Croo, Rusya-Ukrayna savaşının, belirsizlikleri artırdığını söyledi. De Croo, ülkedeki nükleer santrallerin 2025 yılında kapatılması kararından vazgeçtiklerini belirterek, "İki nükleer reaktörün faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasına karar verdik. Ayrıca bu enerji arz güvenliğini sağlamak için yeterli değil, ilave olarak iki doğal gaz santrali kuracağız. Öte yandan yenilenebilir enerji yatırımlarına da hız vereceğiz. Özellikle rüzgar santrallerine ve güneş panellerine 1 milyar euro ilave kaynak sağlayacağız.” dedi.





Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.



