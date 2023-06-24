Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski, Wagner'in Rusya'daki darbe girişimini yorumladI /24 Haziran 2023 14:56

Zelenski, Wagner'in Rusya'daki darbe girişimini yorumladI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’daki Wagner isyanına ilişkin, “Rusya’nın tam ölçekli bir zayıflık yaşadığını” belirterek, “Kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder” dedi.

SHABER3.COM

Zelenski, paralı asker grubu Wagner’in Rusya’da kalkışmasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

“Kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder” diyen Zelenski, Rusya'nın kendi kendini yok ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırdığı sürece daha çok kaos ve acıyla karşı karşıya kalacağını belirterek, “Rusya, zayıflığını ve hükümetin aptallığını gizlemek için uzun süre propaganda yaptı. Ve şimdi o kadar çok kaos var ki hiçbir yalan bunu gizleyemez” ifadelerini kullandı.

Zelenski, “Rusya’nın tam ölçekli bir zayıflık yaşadığı” yorumunu yaparak, Ukrayna’nın Avrupa'yı Rusya’ın kaosundan koruyabileceğini savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenski, Wagner'in Rusya'daki darbe girişimini yorumladI Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:26