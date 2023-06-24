Zelenski, Wagner'in Rusya'daki darbe girişimini yorumladI

Zelenski, paralı asker grubu Wagner’in Rusya’da kalkışmasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.



“Kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder” diyen Zelenski, Rusya'nın kendi kendini yok ettiğini söyledi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırdığı sürece daha çok kaos ve acıyla karşı karşıya kalacağını belirterek, “Rusya, zayıflığını ve hükümetin aptallığını gizlemek için uzun süre propaganda yaptı. Ve şimdi o kadar çok kaos var ki hiçbir yalan bunu gizleyemez” ifadelerini kullandı.



Zelenski, “Rusya’nın tam ölçekli bir zayıflık yaşadığı” yorumunu yaparak, Ukrayna’nın Avrupa'yı Rusya’ın kaosundan koruyabileceğini savundu.