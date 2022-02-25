Zelenski'den Putin'e çağrı

Zelenski, NATO üyesi olan Doğu Avrupa ülkelerinden savunma desteği istediğini belirterek "Rusya ile müzakere masasına oturmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.



Zelenski, şu ifadeleri kullandı:



"Özgürlüğümüzü ve toprağımızı savunuyoruz. Ancak etkili bir uluslararası yardıma ihtiyacımız var. Bunu @AndrzejDuda ile konuştuk. Savunma yardımı, yaptırımlar ve saldırgana baskı yapılması konusunda Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Rusya ile birlikte müzakere masasına oturmalıyız. Savaş karşıtı bir koalisyona ihtiyacımız var"