Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den Putin'e çağrı /25 Şubat 2022 10:10

Zelenski'den Putin'e çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rusya ile müzakere masasına oturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Zelenski, NATO üyesi olan Doğu Avrupa ülkelerinden savunma desteği istediğini belirterek "Rusya ile müzakere masasına oturmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlüğümüzü ve toprağımızı savunuyoruz. Ancak etkili bir uluslararası yardıma ihtiyacımız var. Bunu @AndrzejDuda ile konuştuk. Savunma yardımı, yaptırımlar ve saldırgana baskı yapılması konusunda Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Rusya ile birlikte müzakere masasına oturmalıyız. Savaş karşıtı bir koalisyona ihtiyacımız var"
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