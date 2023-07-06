Zelenskiy İstanbul'a geliyor!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın İstanbul’a gidecek.





Ukrayna liderinin Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'a gideceği ve gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulununacağı belirtildi.





Ziyaret kapsamında ayrıca, Erdoğan ile Zelenskiy, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışmaları ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi konuları da görüşecekler.





Daha önce açıklanmamış ziyaret için sürpriz kararı yorumları yapıldı. Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını uzatmayacağını açıklamasının ardından gelmesi ise dikkat çekti