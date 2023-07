Arda Güler’in Real Madrid uçağına götürülüşü tepki çekti

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF’in elde edeceği transfer bedelinin %20’si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir.” denildi.





Sözcü'de yer alan habere göre Türk futbol kamuoyu Arda Güler’in dev transferine kilitlendi… Fenerbahçe Kulübü İspanyol devi Real Madrid ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdi. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:”Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler’in, İspanya’nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”18 yaşındaki milli futbolcu bonuslarla birlikte 30 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Türkiye’den Avrupa’ya giden en pahalı transfer olacak.İstanbul’dan Madrid’e gitmek için havalimanına gelen Arda Güler, özel uçağa geçmeden önce yoğun güvenlik önlemleri altında alana giriş yaptı. Polis memurlarının koluna girerek götürdüğü Arda’nın o görüntüleri sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.Yılın transferine imza atan Arda Güler’in hiçbir Fenerbahçeli yöneticinin eşliği olmadan bu şekilde yolcu edilmesi ciddi şekilde eleştirildi.Fenerbahçe, Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in anlaşma detaylarını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler’in İspanyol Kulübü Real Madrid CF’e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.Genç yıldız sağlık kontrolü sonrası Real Madrid ile sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.Fenerbahçe’nin genç yıldızı, milli futbolcu Arda Güler Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez’in de katılımıyla yarın TSİ 13.00’te Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.Real Madrid, Fenerbahçe’den Arda Güler’i kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol devi, 18 yaşındaki futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sosyal medyadan Türkçe bir paylaşım yapan İspanyol Kulübü transferi ‘yükleniyor’ olarak duyurdu.Türk futbolunun yetiştirdiği özel yeteneklerden biri olan Arda Güler Real Madrid transferi sonrası sosyal medyada hesabından bir paylaşım yaparak yetiştiği sarı lacivertli kulübe duygu dolu sözlerle veda etti:”Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe.”