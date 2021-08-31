Ziraat Bankası'na Alman kayyum geliyor

BaFin'in, Ziraat Bank'a ceza kesmeden önce uyardığı ve yaklaşık iki yıldır Ziraat'in bu uyarıları dikkate almadığı, yapılan “ikinci denetlemenin” ardından bu cezaların devreye alındığı belirtiliyor.









Banka, genel müdür için aracılara başvurdu





Almanya'da Ziraat Bank'ın denetiminden sonra ortaya çıkan usulsüzlükler dolayısıyla Alman BDDK'sı olan BaFin yeni adımlar atıyor. Bankaya verilen cezalardan sonra bu kez de özel yetkili bir genel müdür atanması gündeme geldi. Skandalın Avrupa'daki Türk bankacılığı için de bir ilk niteliği taşıdığı belirtiliyor.Almanya'daki Ziraat Bank International AG'ye, görülmemiş derecede ağır cezalar verilmesinin ardından, BaFin “Sonderbaeuftagte Geschaeftsführer- Özel yetkili Genel Müdür” atamak için harekete geçti. Bu genel müdür bir tür kayyum gibi çalışacak.Bankaya getirilen yaptırımlar arasında yer alan bu uygulama Almanya'daki 50 yıllık bankacılık tarihinde de bir ilk olacak. Özel yetkili genel müdür, tamamen dokunulmaz ve herhangi bir parti, grup ya da iş dünyasının etkisinden uzak olacak. Görevden alınamayacak ve BaF'in dışında kimseye hesap vermeyecek. Bu süper yetkili genel müdür, bir Alman, Türk ya da bir finans denetleme şirketi de olabilecek.BaFin'in, Ziraat Bank'ta iki genel müdür olması gerekirken, görevde olan tek genel müdür Kıvanç Ünal'ı da görevden alması bekleniyordu. Ancak bunun genel müdürlük tamamen boşalmasın diye şimdilik bekletildiği tahmin ediliyor. Ziraat Bank International' a karşı devam eden denetimlerin de sona ermediği vurgulanıyor. Alman denetleme kurumu BaFin'in tüm bu sürecin sonunda bankaya karşı yargı yoluna başvurabileceği de ifade ediliyor. Ayrıca, denetimlerin tamamlanmasından sonra BaFin'in Ziraat Bank'a yeni cezalar kesmesinin de gündeme gelebileceği vurgulanıyor.Alman bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu olan BaFin'in, özel yetkili genel müdür göndermesini engellemek isteyen Türkiye, “headhunter” adı verilen özel üst düzey personel bulan şirketleri görevlendirdiği, onların da çeşitli kişilerle temasa geçip “Ziraat'e ilan yoluyla genel müdür aramaya başladığı” öğrenildi.Bu arada Türkiye'nin gönderdiği 4 genel müdür adayının da, “risk yönetimini bilmemesi, Avrupa'da hiç çalışmamış olması, krediler alanında tecrübesinin olmaması, bankacılıkla ilgili bilgisinin bulunmaması” gibi nedenlerle reddedildiği belirtiliyor.