Samanyolu Haber /Gündem / [ Prof. Dr. Ayhan Tekineş] Kutsal Devletin Kutsal Alimleri /16 Mart 2022 17:48

[ Prof. Dr. Ayhan Tekineş] Kutsal Devletin Kutsal Alimleri

Prof. Dr. Ayhan Tekineş You Tube kanalında Etik-Politik programında yeni bir video yayınladı

SHABER3.COM

KHK’lı akademisyen ilahiyatçı Prof. Dr. Ayhan Tekineş You Tube kanalında  Etik-Politik  programında Kutsal devlet fikrini ve  bazı alimlerin tavrını yorumladı 



İşte Tekineş'in anlattıkları konu başlıkları 

Kutsallık Allah’a mahsustur. Alimlerin görevi nasları anlamaya çalışmak ya da bazı naslarda dolaylı olarak işaret edilen Allah Teala’nın muradını anlamaya çalışmaktır.  Alimlerin Allah adına hüküm koyma yetkisi yoktur. Şayet alimler, dünyevi menfaat temin etmek için Allah adına hüküm koymaya kalkışırsa bu kendilerini kutsallaştırma ve tanrı yerine koyma anlamına gelir. Kutsal devlet fikri de bazı alimlerin dolaylı yoldan siyasetçileri kutsallaştırmak için uydurdukları bir düşüncedir. Her iki temayül de birbirini besleyen ve meşruiyetini bir diğerinden alan din alanındaki sapmalardandır. Bu videoda bazı alimlerle siyasetçiler arasındaki bu kirli ilişki ele alınmıştır. 

Ayetler
‘’Yahudiler hahamlarını, Hıristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek İlâha ibadet etmeleri emr olunmuştu. Ondan başka İlah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir.’’ (Tevbe suresi 31)

‘’Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ülülemre de itaat edin. Eğer Allah'a ve âhirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilâfa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arzediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.’’ (Nisa suresi 59)

Hadis
‘’Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir.’’ Bezzar, Müsned, hadis no. 5383.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [ Prof. Dr. Ayhan Tekineş] Kutsal Devletin Kutsal Alimleri Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:40:57