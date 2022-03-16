[ Prof. Dr. Ayhan Tekineş] Kutsal Devletin Kutsal Alimleri

KHK’lı akademisyen ilahiyatçı Prof. Dr. Ayhan Tekineş You Tube kanalında Etik-Politik programında Kutsal devlet fikrini ve bazı alimlerin tavrını yorumladı















İşte Tekineş'in anlattıkları konu başlıkları





Kutsallık Allah’a mahsustur. Alimlerin görevi nasları anlamaya çalışmak ya da bazı naslarda dolaylı olarak işaret edilen Allah Teala’nın muradını anlamaya çalışmaktır. Alimlerin Allah adına hüküm koyma yetkisi yoktur. Şayet alimler, dünyevi menfaat temin etmek için Allah adına hüküm koymaya kalkışırsa bu kendilerini kutsallaştırma ve tanrı yerine koyma anlamına gelir. Kutsal devlet fikri de bazı alimlerin dolaylı yoldan siyasetçileri kutsallaştırmak için uydurdukları bir düşüncedir. Her iki temayül de birbirini besleyen ve meşruiyetini bir diğerinden alan din alanındaki sapmalardandır. Bu videoda bazı alimlerle siyasetçiler arasındaki bu kirli ilişki ele alınmıştır.





Ayetler

‘’Yahudiler hahamlarını, Hıristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek İlâha ibadet etmeleri emr olunmuştu. Ondan başka İlah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir.’’ (Tevbe suresi 31)





‘’Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ülülemre de itaat edin. Eğer Allah'a ve âhirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilâfa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arzediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.’’ (Nisa suresi 59)





Hadis

‘’Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir.’’ Bezzar, Müsned, hadis no. 5383.