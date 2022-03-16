Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Şafak Çiller'in rotasını yazdı: Erbakan'la ittifak yapıp Cumhur İttifakı'na destek verecek /16 Mart 2022 17:58

Yeni Şafak Çiller'in rotasını yazdı: Erbakan'la ittifak yapıp Cumhur İttifakı'na destek verecek

Son dönemde siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni bir parti kurmayacağını, Bizim Parti’nin isminin ‘Büyük Türkiye Partisi’ olarak değiştirileceği iddia edildi.

SHABER3.COM

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu da yazısında Çiller'in yeni partisine ilişkin iddialarda bulundu. 

Orakoğlu, "Ben milletimi özledim. Gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum" diyen Çiller'in yeni parti kurmayacağını dile getirdi. 

"KATILIM İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Orakoğlu, "Çiller yeni bir parti kurmayacak, 2020 yılında kurulan Bizim Parti’nin ismi değiştirilecek. Partinin yeni yüzü için Demirel’in 12 Eylül sonrası kurdurduğu, darbecilerce yasaklanan ‘Büyük Türkiye Partisi’ ismi üzerinde karar kılınmış. Düğmeye basılırsa hemen kongresi yapılacak. Adı, tüzüğü ve yöneticileri değişecek. Şu anda eski DYP’li isimlerle veya başka partilerde görev almış siyasetçilerle Çiller’in ekibine katılım için görüşmeler sürüyor" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK VERECEK"
Çiller’in Yeniden Refah Partisi ile de ittifak kurmayı düşündüğü aktaran Orakoğlu şöyle devam etti:

"YRP ile kurulması düşünülen ittifaka “Anadolu İttifakı” adının verileceği öne sürüldü. Çiller önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı’na karşı Fatih Erbakan’ın Genel Başkan olduğu Yeniden Refah Partisi ile ittifak yaparak Anadolu İttifakı olarak Cumhur İttifakı’na destek verecek. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Şafak Çiller'in rotasını yazdı: Erbakan'la ittifak... Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:41:48