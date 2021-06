1,7 tonluk kokain operasyonlarından dikkat çeken ayrıntılar

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in kokain ticaretine dair iddiaları ardından Türkiye’de art arda gelen uyuşturucu operasyonları dikkat çekiyor. Son bir haftada Mersin Limanı’nda, ikisi de Ekvador’dan muz yüklü konteynerler içinde gelen toplam 1,7 ton kokain ele geçirildi.





Türkiye’de şimdiye kadar ele geçirilen yıllık kokain miktarının 2020’de en yüksek seviyesi olan 1 ton 954 kilograma ulaştığı düşünüldüğünde sadece Mersin Limanı’nda bir haftada ele geçirilen kokainin ne denli büyük bir miktar olduğu daha berrak biçimde anlaşılabilir.





Operasyonlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başlarken konu daha da dikkat çekici bir hal alıyor.





İKİSİ DE AYNI BÖLGE’DE





Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberine göre, ithal edilen muzların iki alıcısı bulunuyor ve şirketlerin ikisi de Mersin Serbest Bölgesi’nde yer alıyor.





İlk operasyonda ele geçen kokainle ilgili muz ithalatçısı şirketin ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Yine muz kolileri arasında bulunan 463 kilo kokain ile ilgili de 3 kişi gözaltına alındı.





TAKİP EDİLİYORLAR





İlk operasyonda Liberya bayraklı MSC Çapuciner Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) 9210086 numaralı gemide konteynırın orta kesiminde bulunan kokain çantalarında 2 adet uydu takip sistemi GPRS cihazı bulundu. Bu cihazla kokainin rotasının hem satıcısı hem de alıcısı tarafından uydudan an be an takip edildiği ifade edildi.





MUZLAR ŞİRKETE TESLİM EDİLDİ





Soruşturma kapsamında 1 ton 300 kilo kokainin içinde bulunduğu muzun ithalatçısının Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Öz Şimşekler Gıda İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti. olduğu belirlendi.





İhbar sayesinde yakalanan kokain ardından Ekvador'dan ithal edilen muzun sahibi şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketin sahipleri Nimet Ş., Halil İbrahim Ş. ile Mesut S., Rojbin S. ve Erdal Ş. yakalandı.





Şirketin para trafiği ile ilgili olarak muhasebe kayıtları ve bilgisayarlarına da el konuldu. Mahkemeye çıkartılan zanlıların ele geçirilen kokain ile bir ilgilerinin olmadığını, sadece ithal edilen muzun kendilerine ait olduğunu yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Kokain çıkan muz şirkete teslim edilerek ithalat gerçekleşti.





Muz konteynerinin Mersin Limanı'ndan Serbest Bölge koridoru üzerinden buradaki antrepoya indirileceği belirlendi. Kokainin de Serbest Bölge üzerinden piyasaya ya da alıcılarına henüz ortaya çıkartılmayan bir yöntemle sürüleceği iddia ediliyor.





İKİNCİ GEMİ DE EKVADOR’DAN





463 kilogram kokainin yakalandığı ikinci gemi de Ekvador'dan yola çıktı. Portekiz bayraklı Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) 8104565 numaralı Amanda isimli gemide yer alan muzların alıcısının yine Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Alyans Dış Ticaret şirketi olduğu saptandı. Şirketin Serbest Bölge içinde bulunan merkezinde arama yapılırken, muhasebe kayıtları da inceleme kapsamına alındı. 463 kilogram kokainin bulunduğu ithal muz şirketinden 3 kişi gözaltına alındı.





YILPORT’A AİT LİMAN’DAN YOLA ÇIKTI





İkinci operasyonda gelen geminin hangi limandan yola çıktığına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.





Ancak ilk operasyonda ele geçirilen 1 ton 300 kilogramlık kokain yüklü konteynerlerin Ekvador’da bulunan Puerto Bolivar Limanı'ndan yola çıktığının belirlendiği öğrenildi.





Söz konusu limanı bir Türkiyeli şirket işletiyor; Yılport Holding.





Ancak bu, Yılport limanlarının kokain yakalamalarına konu olduğu ilk vaka değil.





Geçtiğimiz aylarda Panama polisi, Ekvator'un Puerto Bolivar Limanı’ndan Mersin Limanı’na gönderilen konteynerin içinde 616 paket kokain ele geçirmiş, ele geçirilen uyuşturucunun varış noktası Mersin Limanı olması yeni rota tartışmalarının alevlenmesine neden olmuştu.