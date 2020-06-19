Alman finans devinde skandal!

Almanya'da faaliyet gösteren ödeme şirketi Wirecard’ın hisselerinin denetimi bir skandalı ortaya çıkardı. Denetim esnasında 1,9 milyar euro (14,5 milyar TL) değerinde nakitin kayıp olduğu anlaşıldı. Şirketin hisseleri yüzde 60 düştü.







EY’ın denetçileri, denetim süreci sonunda Wirecard’ın hesabını onaylamayı reddetti ve böyle bir paranın var olduğunu onaylamanın imkânsız olduğunu söyledi.





BİLANÇONUN DÖRTTE BİRİ KAYIP!





1,9 milyar euro değerindeki kayıp para miktarı şirketin bilançosunun neredeyse dörtte birine tekabül ediyor.





Müfettişler aldatmaya yönelik bir takım sahte deliller oluşturulduğuna dair tespitlerde bulundu.





Wirecard Almanya’nın Dax 30 endeksine 2 yıl önce katılmıştı. Şirketin değeri son haberlerden sonra 4 milyar euro civarına geriledi.





Skandal geçen yıl Financial Times’ın Wirecard’ın Asya operasyonlarındaki düzensizliklere odaklandığı yazı dizisinden sonra ortaya çıkmaya başladı.





ŞÜPHELİ DÜZELTMELER!





Kaybolan paranın aslında risk yönetimi için iki Asyalı bankanın hesabında olması gerekiyordu, fakat EY denetçileri bu bankaların denetim için hesap numaralarını vermediklerini belirtti.





Wirecard ise bir teminat sahibi tarafından, denetçileri yanıltmak ve böyle bir nakitin varlığına dair yanlış bir algı oluşturmak için, bilançolarda şüpheli düzeltmeler yapıldığını söylüyor.



