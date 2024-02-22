1 Alman emekli 5 Türk'e bedel

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da maaşlar, son zamlarla beraber Türkiye’deki maaşları katladı. Bizde 10 bin lira alan 5 emeklinin maaşlarının toplamı, bir Alman vatandaşının emekli maaşını karşılamıyor. ‘Bizi kıskandığı’ söylenen Almanya‘da emekli maaşları bu yıl yüzde 3.5 artacak ve standart emekli maaşı net 1.700 Euro’ya çıkarılacak. Ülkede brüt asgari ücret 2.054 Euro’ya, net asgari ücret ise aylık ortalama 1.985 Euro’ya yükseldi.





300 EURO ETMİYOR





Türkiye’de ise asgari ücretli biri, aylık 17 bin 2 TL kazanıyor. 21 Şubat kuruyla Türkiye’deki asgari ücretlinin aylık geliri 507 Euro seviyesinde bulunuyor. Bir başka ifadeyle asgari ücret Almanya’da, haftada 40 saat çalışan birinin aylık gelirinin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. Emeklilerde ise tablo daha kötü. İktidarın lütuf gibi sunduğu 10 bin liralık en düşük emekli maaşı ile ancak 298 Euro satın alınabiliyor. Türkiye’de 10 bin lira alan 5 emeklinin aylık geliri, Almanya’da 1.700 Euro’luk standart maaş alan emekliyi karşılamaya yetmiyor. Almanya’da geliri kirasına ve ev geçindirmeye yetmeyenlere ayrıca kira yardımı ve sosyal yardımlar verildiğini, vergi indirimleri sağlandığını da eklenince asgari ücretle çalışan bir Alman çiftin evine ayda net 5.000 Euro giriyor. Bir diğer yandan Almanya’da gıda fiyatları geriliyor. Bir kilogram kıyma 7 Euro ile 10 Euro arasında değişiyor. Domatesin kilogram fiyatı ise 2 Euro’ya kadar düştü. Bir litre süt 1.25 Euro civarında ve daha uygun fiyatlara satılan seçenekler de bulunuyor. Türkiye’den gelen sebze-meyve, fındık- fıstık gibi ürünler ise Türkiye’deki satış fiyatlarının üçte birinden bile daha azına satın alınabiliyor.



