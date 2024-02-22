Son 10 yılda Türk pasaportunun itibarı yerle bir oldu

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre dünya pasaportlarının değerlerini ve geçerliliğini değerlendiren Londra’daki Henley Pasaport Index’inin 2024 rakamlarına göre; en değerli beş ülke pasaportu, birinci sırayı paylaştı. Bunlar, 194 ülkeye vizesiz girilebilen Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya ve Singapur pasaportları oldu. Son 10 yılda en çok değer kaybeden ise Venezuella ve Türkiye pasaportları oldu. Türk pasaportunun değer kaybında serbest düşüş yaşadığı diğer iki ülke ise Nijerya ile Yemen.



199 ÜLKE VE 227 VARIŞ NOKTASI



Toplam 199 ülkenin, 227 noktaya yapacağı seyahatlar değerlendirildi. Buna göre Alman ve diğer dört ülke sadece Cezayir, Küba, Gana, Rusya ve Hindistan’a vizeyle gidiyor. Kamboçya ve Seyşel Adaları’na ise girişte vize alınıyor.



Türk pasaportu, 2014 ile 2024 arasında büyük değer kaybetti ve eskiden 38 ülkeye gidilemezken bu sayı 52’ye yükseldi. Türkiye, 199 ülke arasından 54. sırayı aldı. Pasaportu Türkiye’den fazla değer kaybeden diğer ülke Venezuellla.



En az ülkeye seyahat edilen pasaport ise Afganistan pasaportu. Afganistan pasaportu sadece 28 ülkeye vizesiz gidişi sağlıyor. Suriye pasaportu 29, Irak pasaportu ise 31 ülkeye vizesiz girişe olanak veriyor.