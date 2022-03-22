1 liralık yükseliş hazineye 200 milyar lira yeni borç

Ekonomideki sıkıntılı seyir sürerken döviz kurundaki yükseklik de maliyetleri etkilemeyi sürdürüyor. Bununla birlikte doların ger bir 1 TL'lik yükselişi sonrasında bu durumun Hazine'ye 200 milyar lira ek maliyet getirdiği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok vatandaş rahat olsun” dese de dolara endekslenen bütçe ve pul olan Türk lirası vatandaşın ödediği bedeli artırıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok vatandaş rahat olsun” dese de dolara endekslenen bütçe ve pul olan Türk lirası vatandaşın ödediği bedeli artırıyor.

Hazinenin döviz cinsinden borcu ile varlığı arasında farkı ifade eden toplam döviz açık pozisyonu 200 milyar doları geçti. Dolar/TL kurunda yaşanan her 1 liralık artış, kamunun ödeyeceği borcu 200 milyar TL artırıyor. Merkez Bankası Eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın verdiği bilgiye göre, kur korumalı mevduat (KKM) kamunun döviz riskine dair farkındalık meydana getirmiş olsa da, KKM toplam risk içinde devede kulak kaldı.Dolar cinsinden borçlanmaya hız veren hükümet ve hükümet politikaları sonucu aşırı değersizleşen Türk lirası nedeniyle kamunun döviz riski büyüdü. Açık pozisyonundaki hızlı artışının nedeninin “Merkez Bankasının eksi rezervi (128 milyar dolar vakası) ve hazinenin döviz ile borçlanması” olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hakan Kara, “Kamu bilançosu açısından KKM ile döviz borçlanma arasındaki fark, birincisi (KKM) doğrudan bütçeye yansırken, dövizle borçlanma daha çok borç yükünü artırıyor” dedi.