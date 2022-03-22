Samanyolu Haber /Ekonomi / 1 liralık yükseliş hazineye 200 milyar lira yeni borç /22 Mart 2022 20:56

1 liralık yükseliş hazineye 200 milyar lira yeni borç

Döviz kurlarındaki yüseliş maliyerleri katlamaya devam ederken, doların ger bir 1 TL'lik yükselişi sonrasında bu durumun Hazine'ye 200 milyar lira ek maliyet getirdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Ekonomideki sıkıntılı seyir sürerken döviz kurundaki yükseklik de maliyetleri etkilemeyi sürdürüyor. Bununla birlikte doların ger bir 1 TL'lik yükselişi sonrasında bu durumun Hazine'ye 200 milyar lira ek maliyet getirdiği belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok vatandaş rahat olsun” dese de dolara endekslenen bütçe ve pul olan Türk lirası vatandaşın ödediği bedeli artırıyor.

Hazinenin döviz cinsinden borcu ile varlığı arasında farkı ifade eden toplam döviz açık pozisyonu 200 milyar doları geçti. Dolar/TL kurunda yaşanan her 1 liralık artış, kamunun ödeyeceği borcu 200 milyar TL artırıyor. Merkez Bankası Eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın verdiği bilgiye göre, kur korumalı mevduat (KKM) kamunun döviz riskine dair farkındalık meydana getirmiş olsa da, KKM toplam risk içinde devede kulak kaldı.

Dolar cinsinden borçlanmaya hız veren hükümet ve hükümet politikaları sonucu aşırı değersizleşen Türk lirası nedeniyle kamunun döviz riski büyüdü. Açık pozisyonundaki hızlı artışının nedeninin “Merkez Bankasının eksi rezervi (128 milyar dolar vakası) ve hazinenin döviz ile borçlanması” olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hakan Kara, “Kamu bilançosu açısından KKM ile döviz borçlanma arasındaki fark, birincisi (KKM) doğrudan bütçeye yansırken, dövizle borçlanma daha çok borç yükünü artırıyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1 liralık yükseliş hazineye 200 milyar lira yeni borç Sonraki Haber >>

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:54