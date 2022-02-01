Samanyolu Haber /Politika / 10. Cumhurbaşkanı Sezer'den ilginç açıklamalar /01 Şubat 2022 11:04

10. Cumhurbaşkanı Sezer'den ilginç açıklamalar

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni'ne katıldı. Sezer, törende yaptığı konuşmada "Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz" dedi.

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde, derneğin Kurucu Genel Başkanı "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende ödülleri veren isim olan Sezer, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sezer, kısa açıklamasında "Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var, hepimiz biliyoruz; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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